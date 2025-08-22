Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 339: Noah Selidiki Lokasi Kecelakaan Amira-Biru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |18:01 WIB
Sesuai permintaan Biru, akhirnya Noah menyelidiki lokasinya dan menemukan petunjuk yang menimbulkan tanda tanya besar bahwa kecelakaan itu direkayasa. Noah pun langsung menghubungi Elang untuk bertemu di polsek Tegar Iman. 

Elang semakin curiga karena sebelum meninggal, Diandra sempat menyinggung soal Nadine. Elang lebih terkejut lagi ketika tahu fakta Amira keguguran disebabkan oleh insiden kecelakaan itu. 

Di sisi lain, Rani—anak dari Mbok Lastri—akhirnya memberanikan diri menghubungi Amira. Di tempat lain, Nadine menemukan pesan nomor tak dikenal yang mengirimkan informasi tentang lokasi kecelakaan Amira-Biru. Siapa sebenarnya pengirim pesan ke Nadine? 

Apakah Elang dan Noah berhasil mengungkap kasus kecelakaan Amira-Biru? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
