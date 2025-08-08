Sinopsis Film Weapons: Menguak Misteri Hilangnya 17 Anak di Maybrook

Sukses lewat film horor Barbarian (2022), sutradara Zach Cregger kembali menghadirkan film horor terbaru berjudul Weapons, yang tayang mulai 6 Agustus 2025.

Film yang dibintangi Julia Garner dan Josh Brolin ini meraih skor awal sempurna, yaitu 100% di Rotten Tomatoes. Diprediksi menjadi salah satu film horor terbaik tahun 2025, berikut sinopsis film Weapons.

Weapons mengisahkan kasus hilangnya 17 anak di kota kecil bernama Maybrook. Kejadian aneh ini terjadi pukul 02.17 dini hari, saat semua anak dalam satu kelas menghilang secara misterius. Seluruh anak hilang, termasuk anak dari Archer Graff (Josh Brolin), kecuali satu murid: Alex Lilly (Cary Christopher).

Guru mereka, Justine Gandy (Julia Garner), terlibat dalam penyelidikan fenomena ini. Namun, proses pencariannya justru membawanya ke rangkaian kejadian aneh dan traumatis.

Zach Cregger menghadirkan cerita berdurasi dua jam ini dengan enam sudut pandang berbeda. Melalui pendekatan tersebut, Weapons mengajak penonton mengikuti benang merah misteri yang menegangkan namun tetap seru untuk diikuti.



(kha)