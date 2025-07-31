Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Nam Gil Pertimbangkan Bintangi Film Dream Journey to the Peach Blossom Land

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |13:30 WIB
Kim Nam Gil Pertimbangkan Bintangi Film <i>Dream Journey to the Peach Blossom Land</i>
Kim Nam Gil Pertimbangkan Bintangi Film Dream Journey to the Peach Blossom Land. (Foto: 1st Look)
A
A
A

SEOUL - Kim Nam Gil digaet membintangi film sejarah Dream Journey to the Peach Blossom Land. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor.

"Film itu merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Kim Nam Gil," katanya dikutip dari Soompi, pada Kamis (31/7/2025).

Dream Journey to the Peach Blossom Land diadaptasi dari lukisan karya An Gyeon era Dinasti Joseon. Lukisan itu dibuatnya berdasarkan mimpi Pangeran Anpyeong.

Kim Nam Gil Tolak Bintangi Drama True Education Usai Dikritik Fans
Kim Nam Gil Pertimbangkan Bintangi Film Dream Journey to the Peach Blossom Land. (Foto: SBS)

Film tersebut akan berfokus pada cerita Pangeran Suyang dan Pangeran Anpyeong serta mnisteri Kudeta Gye Yu. Kim Nam Gil digaet untuk berperan sebagai Pangeran Suyang.

Proyek ini akan digarap oleh Jang Hoon, sutradara di balik film Secret Reunion dan A Taxi Driver. 

Sementara itu, Kim Nam Gil comeback ke layar kaca dengan membintangi drama Trigger. Dia beradu akting dengan aktor Kim Young Kwang dalam drama tersebut.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
