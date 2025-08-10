Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sumpah Terlarang Desa Balung: Upaya Arkeolog Ungkap Misteri Makhluk Raksasa 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |06:30 WIB
Sumpah Terlarang Desa Balung: Upaya Arkeolog Ungkap Misteri Makhluk Raksasa. (Foto: Vision+) 
Sumpah Terlarang Desa Balung: Upaya Arkeolog Ungkap Misteri Makhluk Raksasa. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kisah penuh ketegangan, misteri, dan mitos lokal hadir dalam microdrama Sumpah Terlarang Desa Balung. Ia mengangkat cerita tentang desa terpencil yang menyimpan rahasia masa lalu.

Serial ini menyuguhkan atmosfer mencekam yang berpadu dengan intrik arkeologi, budaya, dan konflik batin manusia. Anda bisa streaming microdrama Sumpah Terlarang Desa Balung dengan mengklik di sini.

Kisahnya tengang Wira, seorang arkeolog muda yang penuh semangat. Dia datang ke Desa Balung dengan dua tujuan. Pertama, meneliti fosil misterius yang ditemukan di sana.

Kedua, mencari keberadaan ayahnya yang telah lama menghilang secara misterius di desa tersebut. Namun, kehadiran Wira di desa tersebut  justru menjadi awal dari serangkaian peristiwa ganjil.

Satu per satu warga desa mulai menghilang tanpa jejak. Desas-desus pun bermunculan. Orang-orang itu dimakan oleh Buto, makhluk raksasa yang dipercaya masih menghantui kawasan tersebut. 

Warga yang sudah lama hidup dalam ketakutan dan kepercayaan akan mitos lokal langsung menaruh curiga pada Wira. Ketegangan semakin meningkat saat pria tersebut berhadapan dengan Rajanti Jagad. 

Rajanti tak sekadar menolak kerjasama, namun juga  berusaha menghentikan penyelidikan yang dilakukan Wira. Dengan segala cara, Rajanti mencoba menggagalkan misi sang arkeolog.

