Dendam Lama Tak Pernah Mati! Streaming Killing Season di Vision+

Dendam Lama Tak Pernah Mati! Streaming Killing Season di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Pernah membayangkan sedang menikmati ketenangan alam sendirian, lalu tiba-tiba muncul seseorang dari masa lalu untuk mbalas dendam?

Itulah yang dialami Benjamin Ford, seorang veteran perang yang hanya ingin menjauh dari dunia dan segala ingatannya.

Namun sayangnya, masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Streaming Killing Season sekarang di Vision+.

Benjamin Ford (Robert De Niro) adalah seorang veteran perang Bosnia asal Amerika yang

memilih mengasingkan diri dari dunia luar.

Ia memilih hidup tenang, atau lebih tepatnya mencoba melupakan masa lalu, di dalam sebuah kabin kayu yang tersembunyi di Pegunungan Appalachian.