HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode DIAMOND BEAR, Minggu 10 Agustus Jam 07.30 WIB di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |07:50 WIB
Titus The Detective Episode DIAMOND BEAR, Minggu 10 Agustus Jam 07.30 WIB di RCTI
Titus The Detective
A
A
A

Serial animasi Titus The Detective siap menemani Minggu pagi anda jam 07.30 WIB di RCTI! Semuanya pasti sudah kenal Titus, Titus adalah produksi animasi dari MNC Animation. Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut dalam bentuk series! 

MNC Animation juga sukses memproduksi film yang telah tayang di bioskop, yaitu Titus - Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Film Titus - Mystery of the Enygma telah tayang di layanan aplikasi streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Negara Turki & Azerbaijan. 

Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Simak bocoran episode serial Titus The Detective Minggu Ini.

Ronan memesan boneka beruang dengan kancing permata kepada Pak Oliver untuk hadiah ulang tahun Gina. Namun setelah pesanan Ronan selesai dibuat, boneka itu hilang. Pak Oliver meminta bantuan Titus untuk menemukannya. Kecurigaan semakin kuat, setelah mereka memergoki Bulpan yang diam-diam meminta Axel dan Xerxes untuk membawa sesuatu yang ada di dalam kardus. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Saksikan Titus The Detective Eps. Diamond Bear - Minggu 10 Agustus 2025 Jam 07.30 WIB di RCTI. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!

