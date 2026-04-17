Crowyokan by Pandji Pragiwaksono Kini Bisa Ditonton Streaming Lewat RCTI+

JAKARTA - Antusiasme penonton terhadap Crowyokan, pertunjukan crowdwork komika Pandji Pragiwaksono, membuat seluruh tiket pertunjukan offline yang akan digelar di Bali United Studio, Jakarta Barat, pada 18 April mendatang, terjual habis.

Bagi Anda yang ingin nonton namun tidak kebagian tiket, dapat menyaksikannya secara live streaming eksklusif di RCTI+. Ini merupakan kesempatan kedua RCTI+ menjadi streaming partner Comika Event setelah Ramadan tahun lalu sukses menyiarkan streaming Before Iftar.

“Antusiasme penonton sangat tinggi. Karena itu, tentu saja RCTI+ tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bekerja sama dengan Comika untuk membantu memberikan akses streaming untuk program-program seperti ini kedepannya”, jelas Ade Rachman, Deputi COO RCTI+.

Crowyokan merupakan pertunjukan stand-up comedy yang berfokus pada crowdwork yaitu interaksi langsung antara komika dan penonton yang berkembang secara spontan di atas panggung. Berbeda dengan stand-up, crowdwork menghadirkan percakapan dan respons penonton sekaligus.

“Pada dasarnya, crowyokan adalah ngobrol dengan penonton, namun dengan energi yang lebih intens. Saya bertanya, penonton menjawab, dan dari situ komedinya nanti akan berkembang,” ujar Pandji.