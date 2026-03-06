Pandji Pragiwaksono Gandeng Ustadz Felix Siauw dalam Event Before Iftar

JAKARTA – Ramadhan merupakan bulan penuh ampunan dan menjadi saat yang tepat untuk bertaubat. Momen baik tersebut digunakan komika Pandji Pragiwaksono untuk memperdalam iman Islamnya.

“Ramadhan tahun 2022, anak-anak banyak diskusi soal agama sama gue. Dari situ, gue sadar bahwa ternyata gue enggak punya ilmu nih. Jadi, gue pengin belajar dan mencari guru agama. Saat itulah gue bertemu Ustadz Felix Siauw,” ujarnya.

Bersama sang ustadz, Pandji pun membuat program YouTube bertajuk ‘Kembali’ yang kemudian berganti nama menjadi ‘Putbal’, pada 8 Mei 2025. Ramadhan tahun ini, Pandji dan Ustadz Felix kembali memandu program tersebut.

Perbedaannya, Putbal kini menjadi bagian dari event Ramadan tahunan Comika dan YukNgaji bertajuk ‘Before Iftar’. Tahun ini, event tersebut akan disiarkan streaming oleh RCTI+ dengan konsep pay-per-view.

Saat Live Instagram pada 4 Maret 2026, Pandji mengatakan, event Before Iftar mengambil tema taubat karena kerinduannya untuk semua orang bisa kembali ke jalan yang lurus. “Saya sudah ke mana-mana dan memang ingin bertaubat dalam konteks keimanan dan agama,” ujarnya.

Putbal, menurut Pandji, akan menyuguhkan ilmu agama dalam kemasan yang menarik dan lucu. Tujuannya, agar kegiatan belajar agama semakin mudah diterima oleh banyak orang, terlebih sekarang juga bisa disaksikan secara streaming.

Rangkaian event Before Iftar akan dipandu oleh Rin Hermana sebagai host dan dibuka oleh program Yuk Nge-Jar Pahala bersama Hawaariyyun, setiap pukul 13.30 WIB. Sang pendakwah muda akan menjawab pertanyaan seputar ayat suci Alquran.

Kemudian event akan dilanjutkan tiga penampilan Stand Up Comedy, dari Muhammad Dwik yang merupakan finalis SUCI X yang sempat ramai dengan materi stand up di acara tahlilan. Kemudian ada penampilan Ustadz Husain, pendiri komunitas Yuk Ngaji.

Selanjutnya, ada penampilan Fuadh Naim sang K-Popers hijrah yang kini fokus dengan konten dakwah. Berikutnya rangkaian event Before Iftar berlanjut ke ‘Kajian Kalcer’ yang dipandu oleh content creator Bachrul Alam.

Bachrul nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai agama Islam dengan pembawaan ikoniknya. Sebagai penutup, Pandji dan Ustadz Felix Siauw akan hadir berdiskusi tentang agama dengan tema taubat di Putbal Live Session.

Menariknya pada sesi ini, tidak hanya Pandji yang akan bertanya kepada Ustadz Felix Siauw, namun juga penonton yang hadir langsung serta yang menyaksikan melalui streaming pay-per-view juga berkesempatan bertanya langsung.