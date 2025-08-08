Sinopsis Preman Pensiun X Eps 35A: Perburuan Debt Collector dan Ancaman Ogah Pada Denny

Bubun mendapat kabar dari Sukamti kalau Debt Collector sudah mengaktifkan hpnya dan mengetahui keberadaan para Debt Collector. Sukamti dengan cepat meminta Bubun menjemputnya untuk langsung mencari para Debt Collector yang membawa kabur motor Jack.

Bubun mengajak Agus dan Otang untuk bergabung mencari Debt Collector tersebut. Sukamti yang melacak melalui hp langsung mengarahkan Bubun dan yang lain mengejar. Di pertengahan jalan mengejar keberadaan Debt Collector, Sukamti memberitahu kalau Debt Collector itu sudah berubah arah lagi. Bubun pun dengan cepat memutar arah dan mengejar Debt Collector tersebut.

Sementara itu, Ogah yang kesulitan mendapat pekerjaan, kembali mendatangi Aisyah untuk meminjam uang lagi. Aisyah tidak mau kasih pinjaman karena Ogah sudah banyak pinjam dan belum ada yang dikembalikan. Ogah pun mendatangi Denny ke terminal. Ogah langsung berbicara ke Denny untuk pinjam uang. Denny yang awal nya tidak mau memberikan pinjaman, akhirnya meminta Aisyah memberikan pinjaman, karena Denny mendapat ancaman dari Ogah.

Apa yang akan dilakukan Aisyah? Akankah debt collector berhasil ditemukan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)