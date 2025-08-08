Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Preman Pensiun X Eps 35A: Perburuan Debt Collector dan Ancaman Ogah Pada Denny

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |16:52 WIB
Sinopsis Preman Pensiun X Eps 35A: Perburuan Debt Collector dan Ancaman Ogah Pada Denny
Preman Pensiun
A
A
A

Bubun mendapat kabar dari Sukamti kalau Debt Collector sudah mengaktifkan hpnya dan mengetahui keberadaan para Debt Collector. Sukamti dengan cepat meminta Bubun menjemputnya untuk langsung mencari para Debt Collector yang membawa kabur motor Jack.

Bubun mengajak Agus dan Otang untuk bergabung mencari Debt Collector tersebut. Sukamti yang melacak melalui hp langsung mengarahkan Bubun dan yang lain mengejar. Di pertengahan jalan mengejar keberadaan Debt Collector, Sukamti memberitahu kalau Debt Collector itu sudah berubah arah lagi. Bubun pun dengan cepat memutar arah dan mengejar Debt Collector tersebut.

Sementara itu, Ogah yang kesulitan mendapat pekerjaan, kembali mendatangi Aisyah untuk meminjam uang lagi. Aisyah tidak mau kasih pinjaman karena Ogah sudah banyak pinjam dan belum ada yang dikembalikan. Ogah pun mendatangi Denny ke terminal. Ogah langsung berbicara ke Denny untuk pinjam uang. Denny yang awal nya tidak mau memberikan pinjaman, akhirnya meminta Aisyah memberikan pinjaman, karena Denny mendapat ancaman dari Ogah.

Apa yang akan dilakukan Aisyah? Akankah debt collector berhasil ditemukan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/598/3182470//kau_ditakdirkan_untukku-dMzf_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 204: Baldy Minta Alisha Pulihkan Kondisi Psikis Devan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/598/3182435//dusta_di_balik_cinta-ZBNI_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 69: Kirana Mengungkap Kebenaran pada Regina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181870//kau_ditakdirkan_untukku-Ia28_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 201: Devan Depresi, Wildan Titip Dara Pada Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181809//terbelenggu_rindu-kAEv_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 414: Persalinan Amira Semakin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/598/3181805//dusta_di_balik_cinta-Zzlj_large.JPG
Sinopsis Dusta Di Balik Cinta Eps 66: Becca Susun Rencana Licik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181598//kau_ditakdirkan_untukku-1c2t_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 200: Alya Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement