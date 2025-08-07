Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 34B, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 34B bercerita tentang Bubun yang mengajak Agus dan Otang menemui mantan komandannya.

Maksud kunjungan itu untuk mencari keberadaan para debt collector. Sukamti, mantan komandan Bubun tidak bisa melacak karena kemungkinan ponselnya tidak aktif.

Bubun kemudian bergerak ke pabrik rengginang Cecep untuk membereskan pekerjaannya. Sedangkan Agus dan Otang ke terminal.

Tak lama kemudian Sukamti menelpon Bubun, dan menyampaikan kalau keberadaan debt collector yang mereka cari sudah diketahui.

Eeng dan Heru terus mencari Agus dan Yayat untuk mengembalikan termos dan keranjangnya. Seharian menunggu di taman, Agus dan Yayat tidak muncul di taman karena harus mencari motor Jack.