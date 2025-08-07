Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 34B, Hanya di RCTI

Kamis, 07 Agustus 2025 |15:15 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 34B, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 34B, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 34B bercerita tentang Bubun yang mengajak Agus dan Otang menemui mantan komandannya.

Maksud kunjungan itu untuk mencari keberadaan para debt collector. Sukamti, mantan komandan Bubun tidak bisa melacak karena kemungkinan ponselnya tidak aktif.

Bubun kemudian bergerak ke pabrik rengginang Cecep untuk membereskan pekerjaannya. Sedangkan Agus dan Otang ke terminal. 

Tak lama kemudian Sukamti menelpon Bubun, dan menyampaikan kalau keberadaan debt collector yang mereka cari sudah diketahui.

Eeng dan Heru terus mencari Agus dan Yayat untuk mengembalikan termos dan keranjangnya. Seharian menunggu di taman, Agus dan Yayat tidak muncul di taman karena harus mencari motor Jack. 

