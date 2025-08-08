Mengaku Horor, Tapi Bikin Mikir! Film Labinak Bongkar Sisi Gelap Elite Sosial

JAKARTA – Film horor “Labinak: Mereka Ada Di Sini” siap tayang 21 Agustus 2025 dan dijamin bikin merinding bukan cuma karena darah, tapi karena realita sosial yang diam-diam terjadi di sekitar kita! Disutradarai Azhar Kinoi Lubis dan dibintangi Raihaanun hingga Arifin Putra, film ini mengangkat tema yang jarang disentuh: kanibalisme modern.

Bukan sekadar horor, Labinak menyimpan pesan sosial yang mengganggu. Penulis naskah Pratiwi Juliana mengaku terinspirasi dari kisah nyata soal praktik ritual kanibalisme yang masih terjadi secara simbolik di era sekarang. “Dulu untuk dewa dan kejayaan, sekarang demi kekuasaan dan kekayaan,” ungkapnya.

Cerita berpusat pada Najwa, guru honorer miskin yang menjadi korban ritual sekte Bhairawa di Jakarta. Tragisnya, putrinya malah hidup dalam kemewahan hasil dari praktik mengerikan itu. Siapa sebenarnya yang dikorbankan dalam sistem sosial kita?

Film ini seolah menampar realita: bagaimana kelompok elite merasa sah mengambil hak orang lain atas nama manfaat yang lebih besar. Mulai dari pendidikan, program sosial, hingga kekuasaan, semua punya harga yang tak selalu kasat mata.

Labinak bukan cuma soal teriakan dan darah, tapi juga soal siapa yang jadi “tumbal” demi dunia yang katanya lebih baik. Siap-siap mikir keras setelah nonton!

(kha)