Karakter yang Sudah Dikonfirmasi Bakal Muncul di Film Spider-Man: Brand New Day

Film keempat dari seri Spider-Man di Marvel Cinematic Universe (MCU), Spider-Man: Brand New Day, telah resmi memulai proses syuting.

Setelah film ketiganya sukses menempati peringkat kedua sebagai film Marvel terlaris, Brand New Day dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2026.

Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, dengan naskah yang ditulis bersama oleh Chris McKenna dan Erik Sommers.

Melalui unggahan di Instagram, aktor Tom Holland membagikan dua foto dari hari pertama syuting yang menandakan produksi resmi telah dimulai. Ia juga membagikan cuplikan teaser yang memperlihatkan kostum Spider-Man terbaru.

Kabar mengenai film terbaru ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar soal karakter-karakter yang akan muncul. Dilansir dari NME, berikut adalah deretan karakter yang telah dikonfirmasi akan tampil dalam Spider-Man: Brand New Day:

1. Tom Holland sebagai Spider-Man

Tom Holland kembali beraksi sebagai Peter Parker/Spider-Man setelah terakhir tampil di Spider-Man: No Way Home (2021).

2. Zendaya sebagai Michelle ‘MJ’ Jones-Watson

Karakter MJ, pasangan dari Peter Parker sekaligus kekasih Tom Holland di dunia nyata, dipastikan kembali muncul. Namun, perannya disebut tidak sebesar film sebelumnya.

3. Jacob Batalon sebagai Ned Leeds

Sahabat dekat Peter Parker ini juga akan kembali, meskipun belum ada kepastian sejauh mana keterlibatannya dalam cerita.