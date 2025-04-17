Ochi Rosdiana dan Arifin Putra Pertama Kali Jadi Pasangan di Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku

Ochi Rosdiana dan Arifin Putra pertama kali jadi pasangan di sinetron Kau Ditakdirkan Untukku. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ochi Rosdiana dan Arifin Putra pertama kalinya disandingkan sebagai pasangan suami istri dalam sinetron “Kau Ditakdirkan Untukku”. Meski menjadi yang pertama bagi mereka. Ochi dan Arifin tak merasa kesulitan membangun chemistry karena saling terbuka satu sama lain untuk berbincang santai agar saling mengenal.

Saat mengadakan acara syukuran tayangan perdana sinetron ini, Arifin berbagi cerita mengenai karakternya sebagai Devan, seorang anak konglomerat yang dipaksa untuk segera menikah padahal dia sedang menikmati kehidupannya yang penuh dengan ambisi dan selalu hidup mandiri.

Sampai akhirnya, dia bertemu Alya (Ochi Rosdiana) yang mengubah hidupnya hingga mereka akhirnya harus berpura-pura menikah. Sinetron ini pun akan menyuguhkan chemistry romantis dengan diselingi adegan jenaka dan kocak dari Alya dan Devan yang terpaksa menikah.

“Aku di sini berperan sebagai Devan, anak konglomerat. Pada dasarnya, dia mendapat tekanan dari orangtua harus cepat-cepat menikah," ujar Arifin Putra di kawasan Cibubur, Rabu (16/4/2025).