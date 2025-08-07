Reza Gladys Akui Sang Ibu Alami Gangguan Mental: Tapi Aku Bangga padanya

JAKARTA - Reza Gladys akhirnya menanggapi tudingan yang menyebut ibunya mengalami gangguan jiwa. Secara blakblakan, dia membenarkan tudingan itu.

"Aku bukan tidak mau mengakui atau menutupi kondisi ibu. Walau bagaimanapun dia adalah orangtua aku," katanya dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (7/8/2025).

Reza Gladys menambahkan, "Ibu adalah sosok yang membesarkan aku. Tapi aku bangga dilahirkan perempuan seperti dia."

Sang dokter mengungkapkan, kondisi mental sang ibu terganggu sejak dirinya masih kecil. Setelah bercerai, ibunya mencari uang sendiri untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Namun menjadi single parent, tampaknya tak mudah untuk dijalani ibu Reza Gladys. Saat itu, ibunya mulai mengalami depresi hingga membuatnya kerap bertingkah aneh.

Kondisi itu membuat Reza kecil harus diasuh oleh kakek neneknya. Di tengah kondisi tersebut, sang ibu masih bisa bekerja untuk menghidupi anak-anaknya.

Reza Gladys Akui Sang Ibu Alami Gangguan Mental. (Foto: Instagram/@rezagladys)

"Tapi di tengah jalan, kondisi mama semakin parah dan beliau tidak bisa lagi membiayai aku," tuturnya.

Cerita Reza Gladys itu kemudian diamini aktor Krisjiana Baharudin yang merupakan sepupu yang tumbuh bersamanya.