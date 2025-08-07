Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Gladys Akui Sang Ibu Alami Gangguan Mental: Tapi Aku Bangga padanya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |09:30 WIB
Reza Gladys Akui Sang Ibu Alami Gangguan Mental: Tapi Aku Bangga padanya
Reza Gladys Akui Sang Ibu Alami Gangguan Mental. (Foto: Instagram/@rezagladys)
A
A
A

JAKARTA - Reza Gladys akhirnya menanggapi tudingan yang menyebut ibunya mengalami gangguan jiwa. Secara blakblakan, dia membenarkan tudingan itu. 

"Aku bukan tidak mau mengakui atau menutupi kondisi ibu. Walau bagaimanapun dia adalah orangtua aku," katanya dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (7/8/2025).  

Reza Gladys menambahkan, "Ibu adalah sosok yang membesarkan aku. Tapi aku bangga dilahirkan  perempuan seperti dia."

Sang dokter mengungkapkan, kondisi mental sang ibu terganggu sejak dirinya masih kecil. Setelah bercerai, ibunya mencari uang sendiri untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Namun menjadi single parent, tampaknya tak mudah untuk dijalani ibu Reza Gladys. Saat itu, ibunya mulai mengalami depresi hingga membuatnya kerap bertingkah aneh.

Kondisi itu membuat Reza kecil harus diasuh oleh kakek neneknya. Di tengah kondisi tersebut, sang ibu masih bisa bekerja untuk menghidupi anak-anaknya.

Reaksi Reza Gladys Dituduh Nikita Mirzani Atur Jaksa dan Hakim
Reza Gladys Akui Sang Ibu Alami Gangguan Mental. (Foto: Instagram/@rezagladys)

"Tapi di tengah jalan, kondisi mama semakin parah dan beliau tidak bisa lagi membiayai aku," tuturnya. 

Cerita Reza Gladys itu kemudian diamini aktor Krisjiana Baharudin yang merupakan sepupu yang tumbuh bersamanya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157626/nikita_mirzani-5ytl_large.jpg
Hadir di Sidang Pemerasan, Reza Gladys Siap Bertemu Nikita Mirzani di Ruang Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153659/reza_gladys-ur6z_large.jpg
Respons Pihak Reza Gladys Disebut Takut oleh Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112971/doktif-I2PF_large.jpg
Kronologi Perseteruan Doktif vs Reza Gladys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/33/3111721/dokter_reza_gladys-e32t_large.jpg
Biodata dan Agama Reza Gladys, Lawan Nikita Mirzani Terkait Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253//vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182183//vadel_badjideh-VGZd_large.jpg
Alasan Hakim Perberat Hukuman Vadel Badjideh dalam Kasus Asusila Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement