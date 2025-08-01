Oky Pratama Bantah Suruh Reza Gladys Beri Uang Tutup Mulut ke Nikita Mirzani

JAKARTA - Oky Pratama memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus pemerasan dan pengancaman yang menjerat Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 31 Juli 2025.

Oky mengungkapkan, Reza menghubunginya dan meminta tolong agar bisa dihubungkan ke Nikita Mirzani. Dia ingin agar aktris 39 tahun itu tidak memberikan review buruk tentang produk skincare miliknya.

“Saya jawab, ‘Enggak bisa langsung ketemu Niki, karena dia sering dimanfaatkan. Kalau mau, ketemu timnya dulu’,” ungkap Oky Pratama dalam kesaksiannya.

Oky Pratama juga dengan tegas membantah tuduhan yang mengatakan, dirinya menyarankan agar Reza Gladys memberikan ‘uang tutup mulut’ kepada Nikita Mirzani untuk meredam review negatif.

Pemilik Benings Clinic itu mengklaim, pembahasan mengenai nominal uang sama sekali tidak terkait dengan uang untuk Nikita Mirzani, melainkan soal gaji manajer.