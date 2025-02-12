Kronologi Perseteruan Doktif vs Reza Gladys

JAKARTA - Perseteruan di dunia skincare tanah air tengah memanas. Salah satunya menyeret nama Reza Gladys, pemilik salah satu brand dan klinik kecantikan yang berseteru dengan Dokter Detektif alias Doktif yang dikenal karena konten review skincare dari brand lokal.

Perseteruan bermula dari laporan yang dibuat Reza Gladys pada Desember 2024 lalu Salah satu sosok yang dilaporkan berinisial NM yang belakangan diketahui adalah Nikita Mirzani.

Selain itu, Dokter Reza Gladys juga turut melaporkan Doktif ke Polda Metro Jaya atas kasus konten review skincare. enti untuk terus me-review berbagai skincare.

Kronologi Perseteruan Doktif vs Reza Gladys

Laporan Reza Gladys sudah diproses pihak penyidik. Ketiga terlapor pun telah menjalani pemeriksaan perdana pada Kamis (6/2/2025.