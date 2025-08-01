Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Gladys Klaim Rekaman Nikita Mirzani soal Dugaan Suap adalah Bukti Fiktif 

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |07:30 WIB
Reza Gladys Klaim Rekaman Nikita Mirzani soal Dugaan Suap adalah Bukti Fiktif 
Reza Gladys Klaim Bukti Rekaman Nikita Mirzani soal Dugaan Suap adalah Fiktif. (Foto: Instagram/@rezagladys)
A
A
A

JAKARTA - Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya menanggapi klaim Nikita Mirzani terkait dugaan suap hakim dan jaksa dalam kasus pemerasan dan pengancaman sang aktris.

Zulkifli, kuasa hukum Reza Gladys menyebut, bukti rekaman suara dan screenshot percakapan diduga keluarga Reza Gladys itu adalah fiktif.

"Kalau terdakwa bilang punya bukti rekaman, kami bisa bilang itu tidak ada sama sekali. Jadi, enggak benar ada rekaman," ungkapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 31 Juli 2025.

Reza Gladys menyayangkan sikap ngotot Nikita Mirzani saat meminta bukti rekaman di dalam flashdisk itu untuk diputar. Padahal, hakim sudah menyatakan sidang ditunda.

Di lain pihak, kuasa hukum Reza Gladys lainnya, Surya Batubara mengatakan, pernyataan Nikita soal bukti rekaman itu hanyalah fiktif. Surya menilai sikap Nikita Mirzani tak koperatif saat menjalani persidangan.

"Bisa saja itu akal-akalan dia. Kita kan tahu bagaimana arogan dan angkuhnya dia. Bahkan, hakim dibentak-bentak sama dia," ungkapnya.

Nikita Mirzani Ungkap Pesan Menohok untuk Reza Galdys Jelang Sidang Kasus Pemerasan
Reza Gladys Klaim Bukti Rekaman Nikita Mirzani soal Dugaan Suap adalah Fiktif. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Zulkifli menyarankan, Nikita Mirzani untuk membuat laporan berbeda terkait dugaan suap tersebut jika memang merasa memiliki bukti yang sahih.

"Silakan tempuh jalur hukum jika memang ada bukti. Kami tidak bisa mengambil kesimpulan apapun terkait klaim terdakwa karena memang itu bukan ranah kami," imbuhnya.

Nikita Mirzani sempat marah ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak permintaan ibu tiga anak tersebut untuk memutar bukti rekaman dugaan suap yang dilakukan Reza Gladys.

 

Halaman:
1 2
