Fitri Salhuteru Klaim Lebih Dahulu Kenal Reza Gladys ketimbang Nikita Mirzani

JAKARTA - Fitri Salhuteru mengungkap hal yang tak banyak diketahui publik terkait pertemanannya dengan Reza Gladys. Dia mengaku, lebih lama mengenal Reza Galdys ketimbang Nikita Mirzani.

"Reza kan teman lama aku. Kayaknya, lebih lama aku kenal Reza deh ketimbang dia (Nikita Mirzani). Tapi memang aku dan Reza jarang bertemu," ujarnya dikutip dari channel YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada Rabu (6/8/2025).

Karena itu, Fitri Salhuteru ikut miris ketika Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid, mengalami kerugian besar imbas hujatan dan review negatif Nikita Mirzani terhadap produk skincare-nya di media sosial.

"Dampak (review negatif) dia itu luar biasa loh. Penjualan produknya terganggu dan akibatnya Reza harus melepas 200 pegawainya," ujar pengusaha 50 tahun itu.

Fitri Salhuteru menambahkan, dirinya pun harus merasakan hujatan seperti yang dialami Reza Gladys setelah tak lagi berteman dengan Nikita Mirzani.

"Tapi kalau di aku tidak berdampak ke pekerjaan. Tapi kalau masalah skincare dengan Reza kan beda cerita," imbuhnya lagi.

Fitri Salhuteru Klaim Lebih Dahulu Kenal Reza Gladys Ketimbang Nikita Mirzani. (Foto: Instagram/Fitri Salhuteru)

Fitri Salhuteru menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang dinilainya tak pernah berubah dan selalu mencari masalah dengan orang lain.

"Dari awal, sebetulnya aku tidak mau terlibat dalam masalah skincare ini. Karena aku konsisten enggak mau ikut campur urusan skincare," katanya lagi.