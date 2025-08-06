Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fitri Salhuteru Bongkar Sifat Buruk Nikita Mirzani yang Buat Persahabatan Rusak

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |09:15 WIB
Fitri Salhuteru Bongkar Sifat Buruk Nikita Mirzani yang Buat Persahabatan Rusak
Fitri Salhuteru Bongkar Sifat Buruk Nikita Mirzani yang Buat Persahabatan Rusak. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Fitri Salhuteru membeberkan alasannya mengakhiri pertemanan dengan Nikita Mirzani. Sempat begitu dekat, kini Fitri berpihak pada seteru sang aktris, Reza Gladys. 

Kepada Denny Sumargo, Fitri mengaku, enggan berbaikan dengan Nikita karena sifatnya yang selalu mencari masalah. Sifat itu, menurutnya, membuat Niki sempet berseteru dengan mantan suami dan putrinya sendiri.

"Saat kejadian itu, aku memilih untuk tidak ikut campur karena itu kan masalah keluarga dia," ujar pengusaha 50 tahun itu dikutip dari channel YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada Rabu (6/8/2025). 

Fitri Salhuteru mengatakan, sifat Nikita yang suka membully dan menuduh orang tanpa dasar tidak pernah berubah. Sifat itulah yang kemudian membuat dia bermasalah dengan Reza Gladys. 

"Aku melihat dia tidak pernah berubah. Selalu membully, ngeframming orang-orang yang tidak dia sukai. Seburuk dan sejahat itu sifatnya," tuturnya. 

Nikita Mirzani Ditahan, Fitri Salhuteru: Semoga Banyak Belajar
Fitri Salhuteru Bongkar Sifat Buruk Nikita Mirzani yang Buat Persahabatan Rusak. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Tak hanya pengalaman orang-orang, Fitri Salhuteru mengaku, pernah mengalami sendiri dan harus menghadapi sifat jelek Nikita Mirzani saat hubungan mereka merenggang.

"Tapi karena pertengkaran aku sama dia tidak terlalu berpengaruh ke pekerjaan aku ya sudah. Tapi kalau masalah sama Reza Gladys beda," ungkapnya.*

(SIS)

