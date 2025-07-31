Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 2, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 2 bercerita tentang Bintang, Calista, dan Kelvin yang mendengar rumor mengenai penampakan hantu di sekolah mereka.

Kabarnya, Hantu Kepala Buntung kerap mengganggu anak-anak di sekolah, termasuk tiga sekawan tersebut. Namun Bintang, Calista, dan Kelvin tak tinggal diam dengan gangguan tersebut dan mencari tahu sosok hantu itu.

“Hati-hati Ta, lagi banyak yang diganggu sama hantu kepala buntung,” ujar Kelvin kepada Calista. Bintang yang masih penasaran dengan sosok hantu tersebut pun berkata, "Berarti bukan cuma kita (yang diganggu)?”

Lalu bagaimana Bintang, Kelvin, dan Calista menghadapi Hantu Kepala Buntung? Saksikan series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 2, pada Kamis (31/7/2025), pukul 16.00 WIB.

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI.



