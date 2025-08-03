Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curahan Hati Aldi Bragi setelah Anak Menikah: Ternyata, Berat Melepas Dira

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |06:30 WIB
Curahan Hati Aldi Bragi setelah Anak Menikah: Ternyata, Berat Melepas Dira
Curahan Hati Aldi Bragi setelah Anak Menikah: Ternyata, Berat Melepas Dira. (Foto: Instagram/@aldi$bragi)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Bragi mengungkapkan perasaannya sepekan setelah putri sulungnya, Siti Adira Kinaya menikah dengan sang pujaan hati. Dia mengaku, tak mudah berpisah dengan putrinya tersebut. 

“Ternyata, masih berat melepas Dira. Bapak sudah ikhlas Dira menyambut masa depan bersama Adrian. Tapi rasanya masih susah move on,” ujar sang musisi dikutip dari akun Instagram @aldi4bragi, Minggu (3/8/2025).  

Aldi Bragi berharap, putrinya bisa mengingat pesannya di momen akad nikah bahwa di balik keluarga yang langgeng, ada istri yang kuat menjaganya. Dia yakin, putrinya bisa menjaga keutuhan rumah tangganya bersama sang suami.

Aldi Bragi
Curahan hati Aldi Bragi seminggu setelah sang putri menikah. (Foto: Clinovic Photography)

Tak hanya mengungkapkan perasaannya melepas sang putri, Aldi juga memberikan tribute khusus untuk sang mantan istri, Ikke Nurjanah. Dia menilai, sang pedangdut memiliki peran besar dalam kelancaran pesta pernikahan putri mereka.

“Dira, di hari pernikahan yang indah minggu lalu itu, semua bisa lancar karena ada ‘support’ tulus dari mama @ikkenurjanah0518. Bapak sangat bersyukur dan berterima kasih,” tutur musisi 55 tahun tersebut.

Perceraian, menurut Aldi, tak membuat dirinya dan sang mantan istri jauh dari anak mereka. Bahkan, mereka tetap bisa sepaham dan ‘bergandengan tangan’ dalam  mempersiapkan acara bahagia sang putri.

 

