Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Kostcon, Soyou Bawakan Lagu Baru untuk Penggemar Indonesia 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |20:20 WIB
Konser Kostcon, Soyou Bawakan Lagu Baru untuk Penggemar Indonesia 
Konser Kostcon, Soyou Bawakan Lagu Baru untuk Penggemar Indonesia. (Foto: Chamilla Maria Omili/Okezone.com)
A
A
A

KOSTCON atau Korean OST Concert menggelar konser paling dramatis bertajuk The Worlds Most Dramatic Concert is Here. Para penyanyi Korea Selatan yang terkenal membawakan lagu-lagu soundtrack (OST) dari drama-drama Korea populer. 

Di edisi Jakarta tahun 2025, Kostcon menghadirkan line-up istimewa seperti LYn, Kim Bum Soo, K.Will, CHEN (EXO), Soyou, Heize, dan Lee Mujin. Konser tersebut berlangsung pada 2 Agustus 2025 atau malam ini di Indonesia Arena. Kostcon Jakarta digadang-gadang sebagai “Konser Paling Dramatis di Dunia.”

Konser ini menjadi ajang pertama di Indonesia yang secara khusus menampilkan barisan penyanyi OST Korea dalam satu panggung, menjadikannya sebagai pengalaman musik yang sangat emosional dan eksklusif bagi para penggemar Drama Korea (Drakor) 

Kostcon bukan hanya konser, ini adalah perayaan musik yang mengikat kenangan para penonton dengan drama-drama yang populer. Momen ini, Lee Mu Jin akan membawakan lagu "Sweet". Soyou yang membawakan lagu ikonik "Love, Maybe".

“Saya akan memberikan yang terbaik untuk konser ini," ujar Soyou saat konferensi press sebelum konser dimulai, Sabtu (2/8/2025). 

Soyou juga punya lagu baru yang akan dibawakan khusus malam ini. "Semoga kalian menyukainya," pungkasnya. 

(rhs)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648//son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/206/3178353//jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-F7GY_large.jpg
Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/206/3177023//dear_bandit-0TDH_large.jpg
Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/16/3175312//ilustrasi-28MS_large.jpg
5 Rekomendasi Situs Nonton Drakor Subtitle Indonesia Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/206/3173106//lee_se_young-Qnaq_large.jpg
Lee Se Young Digaet Bintangi Drama Fantasi Baru Sutradara Crash Landing On You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/206/3172300//the_trauma_code-9GzU_large.jpg
Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement