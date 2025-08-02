Konser Kostcon, Soyou Bawakan Lagu Baru untuk Penggemar Indonesia

KOSTCON atau Korean OST Concert menggelar konser paling dramatis bertajuk The Worlds Most Dramatic Concert is Here. Para penyanyi Korea Selatan yang terkenal membawakan lagu-lagu soundtrack (OST) dari drama-drama Korea populer.

Di edisi Jakarta tahun 2025, Kostcon menghadirkan line-up istimewa seperti LYn, Kim Bum Soo, K.Will, CHEN (EXO), Soyou, Heize, dan Lee Mujin. Konser tersebut berlangsung pada 2 Agustus 2025 atau malam ini di Indonesia Arena. Kostcon Jakarta digadang-gadang sebagai “Konser Paling Dramatis di Dunia.”

Konser ini menjadi ajang pertama di Indonesia yang secara khusus menampilkan barisan penyanyi OST Korea dalam satu panggung, menjadikannya sebagai pengalaman musik yang sangat emosional dan eksklusif bagi para penggemar Drama Korea (Drakor)

Kostcon bukan hanya konser, ini adalah perayaan musik yang mengikat kenangan para penonton dengan drama-drama yang populer. Momen ini, Lee Mu Jin akan membawakan lagu "Sweet". Soyou yang membawakan lagu ikonik "Love, Maybe".

“Saya akan memberikan yang terbaik untuk konser ini," ujar Soyou saat konferensi press sebelum konser dimulai, Sabtu (2/8/2025).

Soyou juga punya lagu baru yang akan dibawakan khusus malam ini. "Semoga kalian menyukainya," pungkasnya.

