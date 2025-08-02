Konser Kostcon, Para Penyanyi Soundtrack Drakor Berikan Sensasi Memukau Malam Ini

JAKARTA - Deretan artis Korea Selatan yang dikenal sebagai pengisi soundtrack drama Korea (drakor) tampil membawakan lagu-lagu hits mereka di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Acara yang menjadi bagian dari festival pop culture terbesar di Indonesia itu menghadirkan bintang-bintang papan atas seperti Lee Mu Jin dan Soyou yang terkenal saat mengisi soundtrack drama Bussiness Proposal.

Selain itu, ada Lyn yang terkenal lewat lagu “My Destiny” dari drama You Who Came From the Stars. Kemudian Chen dari EXO yang terkenal usai membawakan OST drama It’s Okay to Not Be Okay serta Descendants of the Sun.

Tak hanya sampai di situ, konser di KOSTCON 2025 itu juga bakal menghadirkan Heize yang terkenal dengan lagunya Round and Round dari Goblin, serta Kim Bum Soo yang lekat dengan lagu I Miss You dari Stairway to Heaven.

Tak hanya sampai situ, K.Will yang terkenal lewat soundtrack Love is Punishment dan Beautiful Moment, juga akan hadir dalam konser tersebut.