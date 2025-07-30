Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 1, Hanya di RCTI

(Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 1 bercerita tentang petualangan tiga orang sahabat: Bintang, Calista, dan Kelvin.

Mereka bekerja sama untuk memecahkan kasus-kasus bertema horor serta misteri yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam episode perdana berjudul Hantu Sinden, Iiihhh Serrreemm mengawali ceritanya dengan kisah Bintang, Calista, dan Kelvin yang ingin membela teman sekolahnya saat mengalami perundungan.

Pelaku bullying yang menindas temannya kemudian menantang mereka untuk memainkan sebuah permainan di rumah kosong yang terkenal angker.

Suasana di rumah itu membuat anak-anak itu bergidik ketakutan. Saat sedang asyik bermain, masing-masing anggota dari kelompok yang membully dihadapkan pada sosok Hantu Sinden.