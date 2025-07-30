Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 1, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |09:30 WIB
Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 1, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 1, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 1 bercerita tentang petualangan tiga orang sahabat: Bintang, Calista, dan Kelvin.

Mereka bekerja sama untuk memecahkan kasus-kasus bertema horor serta misteri yang terjadi di lingkungan mereka. 

Dalam episode perdana berjudul Hantu Sinden, Iiihhh Serrreemm mengawali ceritanya dengan kisah Bintang, Calista, dan Kelvin yang ingin membela teman sekolahnya saat mengalami perundungan.

Pelaku bullying yang menindas temannya kemudian menantang mereka untuk memainkan sebuah permainan di rumah kosong yang terkenal angker. 

Suasana di rumah itu membuat anak-anak itu bergidik ketakutan. Saat sedang asyik bermain, masing-masing anggota dari kelompok yang membully dihadapkan pada sosok Hantu Sinden.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178202/still_single-x39A_large.jpg
Streaming Series Still Single di VISION+: Ketika Jodoh Ditentukan Zodiak, Mampukah Melawan Takdir? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177662/yoshi_sudarso-DeLy_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Cowok Playboy dalam Series Baru VISION+ Still Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement