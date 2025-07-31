Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Lengkap Nikita Mirzani Cekcok dengan Jaksa Usai Sidang, Menolak Dibawa ke Tahanan!

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |21:26 WIB
Kronologi Lengkap Nikita Mirzani Cekcok dengan Jaksa Usai Sidang, Menolak Dibawa ke Tahanan!
Nikita Mirzani menolak dibawa ke tahanan (Okezone/Ravie)
JAKARTA - Nikita Mirzani terlibat cekcok dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah sidang kasus dugaan pengancaman dan pemerasan ditutup Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025).

Konflik bermula ketika Nikita meminta hakim untuk memutar bukti rekaman pihak Reza Gladys yang diduga mengkondisikan jalannya persidangan.

Namun, permintaan terdakwa ditolak majelis hakim. Nikita diminta untuk melaporkan dugaannya itu jika merasa sudah memiliki cukup bukti.



Diakhir persidangan agenda keterangan saksi JPU itu, Nikita kembali mengajukan permintaan yang sama. Namun, lagi-lagi permohonannya itu tak dikabulkan.

Ibunda Lolly tersebut pun bertahan di ruang sidang meski sidang sendiri telah ditutup hakim.

"Saya minta rekaman itu diputar. Saya nggak mau pulang atau pergi ke tahanan Rutan Pondok Bambu untuk kasus pidana yang konyol kayak begini. Sudah cukup 5 bulan saya berdiam diri," ucap Nikita dengan nada tinggi.

 

Halaman:
1 2
