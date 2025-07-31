Reaksi Reza Gladys Dituduh Nikita Mirzani Atur Jaksa dan Hakim

JAKARTA - Reza Galdys dengan cepat menanggapi pernyataan Nikita Mirzani yang menuding dirinya 'mengkondisikan' jalannya persidangan kasus pengancaman dan pemerasan.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025, Niki menyerahkan bukti rekaman suara yang bisa membuktikan klaimnya tersebut kepada hakim.

"Rekaman suara dan screenshot percakapan yang diduga keluarga Reza Gladys membuktikan bahwa dia telah mengkondisikan jaksa penuntut hukum dan majelis hakim," kata Niki.

Terkait klaim sang aktris, Reza mengaku tidak tahu-menahu. "Enggak tahu. Saya malah baru dengar. Maksudnya gimana?" ujarnya ditemui di PN Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

Nikita membeberkan bukti rekaman suara yang disimpan dalam sebuah flashdisk tersebut agar hakim memeprtimbangkan untuk membebaskan dirinya dari kasus pemerasan tersebut.