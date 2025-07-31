Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi: Inspirasi dan Kebahagiaan Nyata Setiap Hari di MNCTV

MNCTV terus menyuguhkan program realitas yang tak hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati pemirsa setia. Lewat dua tayangan andalannya, Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi, MNCTV menghadirkan kisah nyata penuh harapan, perjuangan, dan kebahagiaan yang hadir tanpa diduga.

UANG KAGET LAGI

Setiap hari, satu keluarga terpilih mendapat kejutan rezeki dalam jumlah besar. Mereka hanya diberi waktu terbatas untuk membelanjakan uang tersebut demi kebutuhan hidup mereka dan keluarga tercinta. Seru, menegangkan, dan tak jarang mengundang air mata haru.

Dipandu oleh host favorit pemirsa, Mpok Alpa dan Ali Zainal, program ini juga kehadiran bintang tamu seperti Tya Ariestya, Felicya Angelista, dan Rizky Billar yang ikut berbagi kebahagiaan langsung di lapangan. Program ini menjadi favorit karena dekat dengan keseharian masyarakat dan membawa semangat baru dalam berbagi.

BEDAH RUMAH LAGI

Sementara itu, Bedah Rumah Lagi hadir membawa perubahan nyata bagi keluarga-keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah tidak layak huni. Dalam waktu singkat, rumah mereka disulap menjadi hunian aman dan nyaman mimpi sederhana yang akhirnya terwujud.

Dipimpin oleh Komandan Tukang dan tim, serta didukung bintang tamu seperti Titi Kamal, Dude Harlino, Naysilla Mirdad, hingga Andhika Pratama, program ini membangun lebih dari sekadar bangunan. Ia membangun harapan dan semangat baru untuk hidup yang lebih baik.

Saksikan Uang Kaget Lagi setiap hari pukul 13.30 WIB dan Bedah Rumah Lagi setiap hari pukul 14.30 WIB eksklusif di MNCTV Rumahnya Keluarga.



