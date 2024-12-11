Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Uang Kaget Lagi x Bedah Rumah Bantu Keluarga Pencari Kijing

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |18:30 WIB
Uang Kaget Lagi x Bedah Rumah Bantu Keluarga Pencari Kijing
Uang Kaget Lagi x Bedah Rumah Lagi. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Program Uang Kaget Lagi x Bedah Rumah Lagi selalu mampu membawa nuansa haru penuh emosional dalam setiap episodenya. Bagi mereka yang beruntung, program ini akan menjadi berkah. 

David John sebagai komandan tukang ikut mencari kerang bersama Sumarna. Dia juga belajar membuat engrang dari anak Sumarna ditemani Diva Andzani.

Sementara Diva Andzani dan host Zhi Alatas ikut membuat cilok bersama istri Sumarna. Ali Zainal sebagai Mr. Money memberikan uang Rp15 juta untuk dibelanjakan bersama Soraya Rasyid sebagai time keeper.

Selama David John merenovasi rumah Sumarna, keluarganya diajak untuk berekreasi di Waterland bersama Diva Andzani dan Zhi Alatas. Ikuti Uang Kaget Lagi x Bedah Rumah Lagi di MNCTV, pada Rabu (11/12/2024), pukul 22.00 WIB.**

(SIS)

