Kimberly Ryder Belajar Kupas Kerang di Uang Kaget Lagi x Bedah Rumah

Kimberly Ryder Belajar Kupas Kerang di Uang Kaget Lagi x Bedah Rumah. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kimberly Ryder belajar mengupas kerang dalam Uang Kaget Lagi X Bedah Rumah yang akan tayang di MNCTV, pada Jumat (1/11/2024), pukul 22.00 WIB.

Dia belajar teknik membuka cangkang kerang ijo dan mengeluarkan isinya dari Linda, istri Irfan yang menjadi target Uang Kaget Lagi X Bedah Rumah. Dari mengupas kerang itu, Linda diupah Rp3.000 per kilo.

Dengan upah kecil tersebut, Linda mengaku, hanya mampu membawa pulang uang sebesar Rp15.000 dari mengupas kerang. Dia blakblakan mengaku, merasa kekurangan dari penghasilan dirinya dan sang suami.

"Ya sering merasa kurang, apalagi urusan anak. Kadang dia pulang sekolah mau makan, tapi saya belum masak (karena enggak ada uang). Kalau saya lapar bisa ditahan, tapi kalau anak mah enggak tega," ujarnya dengan suara bergetar.

Setelah belajar mengupas kerang ijo, Kimberly Ryder keliling kampung sambil berjualan bersama adik target. Sementara itu, Chand Kelvin sang komandan tukang membantu menjaring ikan di laut bersama target, Irfan.