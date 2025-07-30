Nikita Mirzani Ungkap Pesan Menohok untuk Reza Galdys Jelang Sidang Kasus Pemerasan

Nikita Mirzani Ungkap Pesan Menohok untuk Reza Galdys Jelang Sidang Kasus Pemerasan. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

JAKARTA - Nikita Mirzani melalui timnya mengunggah kelakuan nyeleneh ibu kandung Reza Galdys lewat postingan di Instagram, pada 25 Juli silam.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172, tampak seorang perempuan paruh baya berpose seksi di depan kamera.

Perempuan bernama Netty itu tampil dengan riasan wajah tebal, rambut panjang berwarna pirang, dan pakaian terbuka. Bersama video tersebut, tim admin akun Nikita memberikan pesan khusus untuk perempuan tersebut.

"Alhamdulillah, anak dan menantu ibu yang pernah dipenjara karena kasus penggelapan dan pegawainya sudah memberikan kesaksian kemarin (24 Juli 2025)," ujar akun tersebut.

Sayang, menurut tim Nikita, kesaksian Reza Gladys merupakan kebohongan yang justru merugikan posisinya sendiri. Apalagi ketiga saksi terlihat bingung menjawab pertanyaan kuasa hukum Nikita.

Nikita Mirzani Ungkap Pesan Menohok untuk Reza Galdys Jelang Sidang Kasus Pemerasan. (Foto: Okezone)

"Karena pasal yang dituduhkan dan dibuat oleh polisi dan dakwaan yang dibuat jaksa jauh berbeda. Mungkin Reza dan lakinya lupa minta wejangan ke ibu Netty sebagai ibu kandung Reza Gladys," kata akun itu.

Tim Nikita Mirzani menambahkan, "Anak dan menantu ibu hanya sungkeman sama orang-orang yang menurut dia bisa membantu dalam segala hal."