HOME CELEBRITY MOVIE

Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook Adu Akting dalam Drama Black Salt Dragon

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |19:53 WIB
Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook Adu Akting dalam Drama <i>Black Salt Dragon</i>
Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook adu akting dalam drama Black Salt Dragon. (Foto: ELLE)
A
A
A

SEOUL - Moon Ga Young akan comeback ke layar kaca lewat drama Black Salt Dragon. Dia akan beradu akting dengan Choi Hyun Wook dalam drama tersebut.

Drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa itu berkisah tentang hubungan asmara antara pria dan wanita yang pertama kali berkenalan lewat game online saat masih sekolah.

Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook Adu Akting dalam Drama Black Salt Dragon. (Foto: Marie Claire)
Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook Adu Akting dalam Drama Black Salt Dragon. (Foto: Marie Claire)

Ketika telah dewasa keduanya bertemu kembali sebagai bos dan anak buah. Moon Ga Young akan berperan sebagai Baek Soo Jung, karyawan Yongsung Department Store yang dikenal pekerja keras. 

Soo Jung tak sungkan mengungkapkan pemikirannya dan membela diri ketika diperlukan. Namun sikap itu justru dianggap menyebalkan oleh Ban Joo Yeon (Choi Hyun Wook), direktur divisi strategi perencanaan di Yongsung Department Store. 

Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook Adu Akting dalam Drama Black Salt Dragon. (Foto: Instagram/@_choiiii__)
Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook Adu Akting dalam Drama Black Salt Dragon. (Foto: Instagram/@_choiiii__)

Joo Yeon yang dikenal perfeksionis itu ternyata memiliki kenangan menyakitkan karena pernyataan cintanya pernah ditolak Baek Soo Jung. Rencananya, drama Black Salt Dragon ini akan tayang perdana pada tahun depan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
