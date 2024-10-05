Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Moon Ga Young dan Lee Jong Suk Digaet Bintangi Drama Seochodong

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |07:30 WIB
Moon Ga Young dan Lee Jong Suk Digaet Bintangi Drama <i>Seochodong</i>
Moon Ga Young dan Lee Jong Suk Digaet Bintangi Drama Seochodong. (Foto: BNT International/Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Moon Ga Young dan Lee Jong Suk digaet bintangi drama baru berjudul Seochodong. Kabar tersebut, kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, PEAK J Entertainment, pada 4 Oktober 2024.

“Saat ini, Moon Ga Young masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut,” ujar agensi itu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari JTBC News, pada Sabtu (5/10/2024). 

Moon Ga Young digaet untuk berperan sebagai Kang Hee Ji, pengacara muda yang bergabung dengan sebuah firma hukum ternama. Karakternya digambarkan percaya diri dan jujur, serta meyakini perubahan seseorang akan bisa mengubah keseluruhan dunianya.

Moon Ga Young dan Lee Jong Suk
Moon Ga Young dan Lee Jong Suk Digaet Bintangi Drama Seochodong. (Foto: Soompi)

Jika sang aktris menerima tawaran ini, maka Seochodong akan menjadi proyek layar kaca terbaru Moon Ga Young setelah The Interest of Love, pada awal tahun 2023. Dia berpotensi membintangi drama itu bersama Lee Jong Suk.

Kekasih penyanyi IU tersebut mendapat tawaran membintangi Seochodong pada September 2024. Mengutip Soompi, sang aktor dipercaya untuk menghidupkan karakter pengacara senior bernama Ahn Joo Hyung.

Drama Seochodong akan digarap oleh sutradara Park Seung Woo, yang pernah berkolaborasi dengan Lee Jong Suk dalam series populer, W. Rencananya, drama ini baru akan tayang di layar kaca pada tahun depan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
