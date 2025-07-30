Gaet 120.000 Fans, Konser Stray Kids di Perancis Cetak Rekor Baru

Gaet 120.000 Fans, Konser Stray Kids di Perancis Cetak Rekor Baru. (Foto: Instagram/@realstraykids)

PARIS - Stray Kids membukukan rekor baru dalam perjalanan kariernya. Mereka sukses menjual habis tiket konser di Perancis.

Tur konser bertajuk 'Dominate' yang digelar di Stade de France Stadium, pada 26 dan 27 Juli 2025 itu sukses menggaet 120.000 penonton.

Angka itu, menurut Allkpop, menjadi konser K-Pop pertama dengan penonton terbesar yang pernah digelar di Stade de France Stadium.

Stray Kids membawakan masing-masing 30 lagu dalam penampilannya di venue tersebut. Masuk dalam setlist itu adalah lagu S-Class, LALALALA, Chk Chk Boom, dan Walkin' on Water.

Keempat lagu tersebut tercatat meraih sertifikat Gold dari French National Syndicate of Phonographic Publishing (SNEP).