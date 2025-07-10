Hyunjin Stray Kids dan d4vd Berduet Lewat Lagu Always Love

JAKARTA - Hyunjin Stray Kids dan d4vd resmi merilis proyek kolaborasi mereka berjudul Always Love. Lagu penuh emosi itu mengawinkan suara khas d4vd dengan lembutnya vokal Hyunjin.

Kolaborasi kedua penyanyi ini sebenarnya sudah menjadi spekulasi sejak Hyunjin menyebut nama d4vd dalam wawancaranya bersama Teen Vogue. D4vd kemudian menanggapinya lewat siaran radio lokal di Korea Selatan.

Interaksi mereka tumbuh dengan saling dukung karya satu sama lain hingga akhirnya bertemu tatap muka di konser Stray Kids di Los Angeles. Inilah momen yang memicu lahirnya Always Love.

Lagu tersebut menyajikan perjalanan emosional lewat dialog-dialog seperti ‘Do you?’, ‘Would you?’ hingga ‘Are you?’ dan berujung pada pernyataan penuh penerimaan ‘I don’t need no one else, but you (aku tak butuh orang lain, selain dirimu).’

“Always Love adalah lagu tentang menata ulang cara kita memaknai cinta dan menerima kenyataan bahwa yang paling berarti adalah kehadiran orang itu sendiri,” ungkap d4vd dikutip dari rilis Universal Music Indonesia, pada Kamis (10/7/2025).

Lagu Always Love hadir menyusul album debut milik d4vd bertajuk ‘WITHERED’. Album dengan 15 lagu tersebut menggambarkan siklus cinta yang rapuh selayaknya kelopak mawar yang perlahan gugur.

Saat ini, d4vd juga tengah menjalani tur dunia WITHERED 2025 dan akan singgah di Amerika Serikat, Kanada, Eropa hingga Asia.*

(SIS)