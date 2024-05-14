Besok, Stray Kids Bakal Tampil di Good Morning America

Stray Kids bakal tampil di program talk show Good Morning America, pada 15 Mei 2024, pukul 18.00 WIB. (Foto: JYP Entertainment)

SEOUL - Boy group Stray Kids akan tampil di program talk show populer Good Morning America, pada 15 Mei 2024, pukul 07.00 ET (18.00 WIB). Hal tersebut diumumkan langsung oleh akun X resmi grup tersebut.

“Antusias banget mengumumkan, kami akan tampil di @GMA! Pantengin terus ya,” tulis akun @Stray_Kids dalam unggahannya seperti dikutip Okezone, pada Selasa (14/5/2024).

Pengumuman tersebut disambut antusias para STAY (nama fandom Stray Kids). Mereka mengaku, tak sabar menonton penampilan Hyunjin cs dalam program talk show populer yang ditayangkan ABC tersebut.

“Sebagai warga Amerika, aku enggak sabar menonton penampilan Stray Kids,” ujar akun @Brazen****. Akun @themail**** menambahkan, “Enggak sabar melihat Stray Kids debut di GMA. Semoga mereka juga bisa tampil di Jimmy Fallon Show.”

Akun X @Tracy***** mengatakan, “Setelah sekian lama, akhirnya aku punya alasan untuk semangat bangun pagi. LOL. Aku enggak sabar menonton penampilan Stray Kids di GMA.”

Mengutip Soompi, Selasa (14/5/2024), Stray Kids akan membawakan lagu Lose My Breath yang merupakan proyek kolaborasi grup tersebut bersama penyanyi Amerika, Charlie Puth.

Bang Chan cs juga dikabarkan tengah mempersiapkan album baru mereka yang rencananya akan dirilis pada musim panas mendatang.*

(SIS)