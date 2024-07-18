Stray Kids Isi OST Film Deadpool & Wolverine

LOS ANGELES - Marvel Studios menjadikan lagu Slash dari Stray Kids sebagai salah satu OST dalam film Deadpool & Wolverine. Lagu itu akan menjadi satu dari total 18 OST yang akan mengiringi film tersebut.

Selain Slash, ada beberapa lagu populer lainnya yang dipakai Marvel Studios dalam film tersebut. Dari Bye Bye Bye (NSYNC), I’m With You (Avril Lavigne), Iris (Goo Goo Dolls), hingga Good Riddance (Green Day).

Sebelum Marvel Studios mengumumkan Slash menjadi OST Deadpool & Wolverine, JYP Entertainment sebenarnya sudah membocorkan hal tersebut lewat foto pertemuan Bang Chan dan Felix Stray Kids dengan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman.

Marvel Studios Gaet Stray Kids Isi OST Film Deadpool and Wolverine. (Foto: Marvel Studios)

Dalam unggahan di X pada 5 Juli 2024, akun resmi Stray Kids membagikan foto keempatnya dengan caption berbunyi. “Perkenalkan Ryan & Hugh. Kami enggak sabar membagikan kabar luar biasa untuk kalian. Jadi, stay tuned!”

Pertemuan itu terwujud setelah Ryan beberapa kali terlibat interaksi dengan Stray Kids di media sosial. Sang aktor menyadari keberadaan Felix cs setelah mereka menyuguhkan konsep Deadpool saat tampil di Kingdom: Legendary War, pada 2021.

Lagu Slash dan OST lainnya akan resmi dirilis pada 24 Juli 2024. Sementara film Deadpool & Wolverine mulai tayang di bioskop, pada 26 Juli mendatang.*

