Stylist Law Roach Bocorkan Rencana Pernikahan Zendaya dan Tom Holland

LOS ANGELES - Tom Holland dan Zendaya tampaknya tak terburu-buru membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan meskipun telah bertunangan akhir tahun lalu.

“Mereka belum mempersiapkan apapun untuk pernikahan,” kata Law Roach, stylist Zendaya seperti dikutip dari E! News, pada Selasa (29/7/2025).

Roach menambahkan, saat ini Zendaya masih sibuk syuting beberapa judul film. “Saat ini, dia syuting sekuel terbaru film Dune. Jadi ya dia tak punya waktu untuk mempersiapkan pernikahan,” ujarnya.

Meski begitu, bukan berarti Tom Holland dan Zendaya tidak merencanakan pernikahan mereka. Law Roach mengatakan, kedua aktor itu masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan pernikahan mereka.

Tom dan Zendaya mengonfirmasi pertunangan mereka saat menghadiri Golden Globes 2025. Kala itu, aktris 28 tahun tersebut memamerkan cincin pertunangan yang diberikan aktor Spider-Man tersebut.