HOT GOSSIP

Adu Kekayaan Zendaya dan Tom Holland, Pasangan Miliarder Muda

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |20:11 WIB
LOS ANGELES - Pasangan selebriti Hollywood, Zendaya dan Tom Holland, merupakan salah satu pasangan yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Bukan tanpa alasan, keduanya memang kerap memperlihatkan kemesraan hubungan mereka di hadapan publik.

Tidak hanya kemesraan, tetapi kesuksesan karir Tom dan Zendaya di industri hiburan Hollywood juga kerap menjadi sorotan. Sebelum berpacaran, keduanya memang merupakan aktor dan aktris Hollywood dengan segudang kesuksesan.

Kesuksesan keduanya seringkali mengundang pertanyaan penggemar terkait kekayaan yang diperoleh keduanya selama berkarir di industri hiburan. Berikut rincian perbandingan kekayaan antara Zendaya dan Tom Holland.

Kekayaan Tom Holland

Tom Holland merupakan aktor asal Inggris yang memulai karier aktingnya lewat pertunjukan drama musikal yang diproduksi West End pada tahun 2010 berjudul Billy Elliot the Musical. Ia berhasil menjadi pemeran utama dalam pertunjukan tersebut karena bakat menarinya.

Dua tahun kemudian, Tom melanjutkan karir aktingnya dalam film debut perdananya, The Impossible (2012). Aktingnya dalam film tersebut menuai banyak pujian dan ia berhasil masuk nominasi Penghargaan Goya untuk Aktor Baru Terbaik.

Setelah itu, Tom memutuskan untuk melanjutkan karirnya di industri perfilman Hollywood. Nama Tom Holland kembali terdengar setelah dirinya berperan sebagai Spider-Man (Peter Parker) di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Tom pertama kali tampil sebagai Spider-Man dalam film Captain America: Civil War (2016). Walaupun hanya tampil sebentar, Tom disebut memperoleh gaji pokok 500 ribu US Dollar untuk penampilannya dalam film tersebut.

Tom kembali muncul sebagai Spider-Man dalam beberapa seri film MCU, seperti seri film Spider-Man sendiri (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home) dan seri film Avengers (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame).

Dilansir dari Celebrity Net Worth, Tom disebut mendapat gaji pokok USD1,5 juta dalam film Spiderman: Homecoming (2017) dan 4 juta US Dollar untuk film Spider-Man: Far From Home. Total penghasilan Tom untuk trilogi film Spider-Man mencapai USD10 juta.

Untuk film Avengers: Endgame (2019), Tom disebut memperoleh gaji sebesar USD3 juta. Gaji pokok standar Tom Holland untuk muncul satu kali dalam film mencapai USD4-5 juta.

Sampai saat ini, kekayaan bersih yang dimiliki Tom Holland pada tahun 2024 diperkirakan mencapai USD25 juta (Rp394.2 miliar).

 

