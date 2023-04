LOS ANGELES - Festival musik Coachella 2023 minggu kedua kembali digelar. Salah satunya yang jadi menjadi sorotan publik ialah tampilnya bintang Hollywood, Zendaya di atas panggung acara musik tahunan di Amerika Serikat itu.

Dilansir Variety, Zendaya tampil bersama musisi Labrinth. Keduanya tampil berdua di atas panggung dan membawakan lagu I’m Tired dan All of Us.

Lebih lanjut, bintang serial Euphoria ini tampil mengenakan atasan korset merah muda dan rok berenda. Zendaya muncul dan mulai menyanyikan lagu All of Us di mana ia mulai menari dengan antusias di atas panggung.

Sebagai informasi, dua lagu yang dibawakan Zendaya bersama Labrinth di atas panggung merupakan soundtrack orisinil untuk serial Euphoria yang tayang di HBO.

Serial tersebut merupakan salah satu tayang televisi Amerika Serikat yang sempat viral di sosial media.

Penampilan Zendaya di atas panggung Coachella 2023 ini pun menggemparkan para penonton dan netizen dunia. Mereka tak menyangka, artis bertubuh tinggi ini bisa menyapa para penonton dengan suara emasnya.

Bahkan, aksi panggung Zendaya di Coachella tahun ini pun sempat menjadi trending topic di Twitter dan dibicarakan ribuan orang.

Sementara itu, Zendaya sendiri sempat terjun ke dunia tarik suara sebelum mantap menjalani dunia akting. Kekasih Tom Holland itu merilis debut self-titled-nya satu dekade lalu, namun ia memutuskan untuk tak lagi menjajaki dunia tarik suara.

“Saya menjauh dari musik beberapa waktu yang lalu, karena beberapa alasan, tetapi saya masih sangat suka sekali,” tutupnya.*

