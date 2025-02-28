Zendaya Gabung Shrek 5, Ini Perannya!

LOS ANGELES - Zendaya resmi bergabung dalam film animasi Shrek 5. Keterlibatan aktris 28 tahun itu dikonfirmasi lewat trailer baru film tersebut yang dirilis Universal Pictures di media sosial, pada Kamis (27/2/2025).

Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, Donkey tampak bertanya kepada cermin ajaib siapa orang terkeren di dunia. Cermin tersebut menjawabnya dengan ‘Shrek’, disertai deretan foto Shrek. Ketika foto Shrek telanjang dada muncul, dia dan Donkey tampak terkejut.

Zendaya Gabung Shrek 5. (Foto: Universal Pictures)

Felicia, yang terlihat jijik dengan foto Shrek pun mengatakan, “Eww, Pa!” Ya, Zendaya akan mengisi suara Felicia, satu-satunya anak perempuan Shrek (Mike Myers) dan Fiona (Cameron Diaz). Sementara suara Donkey masih akan dipegang oleh Eddie Murphy.

Detail plot Shrek 5 memang masih rahasia. Namun animasi ini akan digarap oleh Walt Dohrn yang merupakan penulis skenario Shrek 2 dan 3, serta menjadi pengisi suara karakter Rumpelstiltskin di musim keempat.

Walt Dohrn akan berkolaborasi dengan Conrad Vernon dalam menggarap Shrek 5. Vernon merupakan sutradara Shrek 2 dan pengisi suara beberapa karakter dalam animasi ini, termasuk Gingerbread Man.