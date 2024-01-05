Zendaya Unfollow Semua Orang Termasuk Tom Holland di Instagram, Kenapa?

LOS ANGELES - Zendaya mendadak menjadi sorotan. Kekasih Tom Holland ini bikin heboh netizen usai meng-unfollow semua orang di akun Instagram-nya.

Menurut pantauan Okezone, bintang film Spider-Man: Homecoming itu tak lagi mengikuti akun siapa pun di Instagram. Wanita 27 tahun ini juga meng-unfollow Tom Holland.

Saat dilihat, following Zendaya pun nihil dan hanya menyisakan followers-nya berjumlah 184 juta pengikut.

Sebelum memutuskan meng-unfollow semua orang di Instagram, Zendaya sempat mengunggah poster untuk film terbarunya, Challengers. Film tersebut dikabarkan tayang pada April 2024.

Hingga saat ini, tak diketahui maksud Zendaya meng-unfollow semua orang di Instagram pribadinya. Dilansir Independent, Jumat (5/1/2024), pada tahun 2021 lalu Zendaya sempat mengatakan bahwa ada saat-saat di mana dia menghindari postingan di media sosial demi kesehatan mentalnya.

“Berada di (media sosial) akan membuat saya cemas, atau saya akan mulai terlalu banyak berpikir,” katanya saat itu.

“(Penggemar saya) ingin saya bahagia dan eksis di luar media sosial,” tambahnya.

