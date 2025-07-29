Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irwan Mussry Sering ke Luar Negeri, Maia Estianty Yakin Tak Selingkuh

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |09:09 WIB
A
A
A

JAKARTAMaia Estianty menegaskan dirinya tidak pernah merasa trauma menjalani hubungan rumah tangga, meski sempat mengalami kegagalan di masa lalu. Sejak menikah dengan Irwan Mussry pada 2018, Maia mengaku sudah memberikan kepercayaan penuh kepada sang suami.

Sebagai pebisnis yang kerap bepergian ke luar negeri, Irwan tidak selalu ditemani Maia dalam setiap perjalanannya. Maia menganggap hal itu bukan masalah besar karena sudah dibangun di atas fondasi kepercayaan.

“Gak mesti ikut, kayak sekarang ini, dia lagi di Jepang. Karena gue tahu dia pergi sama siapa, ini geng Opa-Opa semua. Masa iya gue ikut nongkrong sama Opa-Opa,” ujar Maia dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (29/7/2025).

Sebagai ibu tiga anak, Maia merasa keputusan memberi kepercayaan penuh kepada Irwan bukan sesuatu yang gegabah. Justru, hal itu jadi kunci penting agar rumah tangga tetap harmonis.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
