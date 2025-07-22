Lirik Lagu dan Chord Gitar Tetap Bukan Kamu dari Raisa feat Rony Parulian

JAKARTA - Raisa menggaet Rony Parulian untuk menggarap lagu Tetap Bukan Kamu yang dirilis pada 25 Juni 2025. Lagu tersebut merupakan salah satu track dalam album kelima Raisa berjudul ‘ambiVert’.

Sejauh ini, lagu tersebut sudah mendulang 2,8 juta streams di Spotify. Sementara video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kali di YouTube. Berikut, lirik lagu dan chord gitarnya.

Tetap Bukan Kamu-Raisa feat Rony Parulian

Intro

C Cmaj7 F Fm



Verse

C Cmaj7 F

Apa kabarmu? Kabarku baik saja

C

Kau tampak bahagia

Cmaj7 F

Meski senyummu berbeda

Am Em

Walau mungkin tak sempurna

F C

Apa masihkah tersisa

D G

Kenangan tentang kita



C Cmaj7 F

Apa kabarmu? Kabarku baik saja

C Cmaj7 F

Berusaha ‘tuk selalu terus ceria

Am Em

Meski sering ku tak kuasa

F C

Tenggelam dalam kenangan

D G

Tentang kita, tentang kita

Chorus

E Emaj7 A G#m

Jangan berpikir ‘tuk kembali

F#m B

Namun ke arahmu ku ingin berlari

E Emaj7 A G#m

Mencoba jalani sendiri

F#m G#m

Yakinkan diriku mencari pengganti

A C#m

Tak berarti

F#m

Siapapun yang hampiri

B C Cmaj7 F G

Tetap bukan kamu…



Verse

C Em F

Apa kabarmu? kabarku baik saja (mmmm…)

C Em F

Kau tampak bahagia meski ku berpura pura

Am Em

Jangan hindari mataku

F C

Aku tak mau terhanyut

D G B

Dalam rindu, tentang kita..



Chorus

E Emaj7 A G#m

Jangan berfikir tuk kembali

F#m B

Namun ke arahmu ku ingin berlari

E Emaj7 A G#m

Mencoba jalani sendiri

F#m G#m

Yakinkan diriku mencari pengganti

A G#/C C#m

Tak berarti

F#m

Siapa pun yang hampiri

B

Tetap bukan..

Bridge

C#m

Apa masihkah tersisa

A

Walau jelas tak sempurna

E B

Kenanganmu tentang kita



Chorus

F# F#maj7 B B A#m

Jangan berpikir ‘tuk kembali

G#m C#

Namun ke arahmu ku ingin berlari

F# F#maj7 B B A#m

Mencoba jalani sendiri

G#m A#m

Yakinkan diriku mencari pengganti

B A#/D D#m

Tak berarti

G#m

Siapapun yang hampiri

A#m

Apapun yang ku temui

B

Ke manapun ku mencari

C# F# F#maj7 B

Tetap bukan kamu (Mmmm..)

F# F#maj7 B Bm

Bukan kamu..

Demikian lirik lagu dan chord guitar Tetap Bukan Kamu dari Raisa feat Rony Parulian.*

(SIS)