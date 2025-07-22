JAKARTA - Raisa menggaet Rony Parulian untuk menggarap lagu Tetap Bukan Kamu yang dirilis pada 25 Juni 2025. Lagu tersebut merupakan salah satu track dalam album kelima Raisa berjudul ‘ambiVert’.
Sejauh ini, lagu tersebut sudah mendulang 2,8 juta streams di Spotify. Sementara video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kali di YouTube. Berikut, lirik lagu dan chord gitarnya.
Intro
C Cmaj7 F Fm
Verse
C Cmaj7 F
Apa kabarmu? Kabarku baik saja
C
Kau tampak bahagia
Cmaj7 F
Meski senyummu berbeda
Am Em
Walau mungkin tak sempurna
F C
Apa masihkah tersisa
D G
Kenangan tentang kita
C Cmaj7 F
Apa kabarmu? Kabarku baik saja
C Cmaj7 F
Berusaha ‘tuk selalu terus ceria
Am Em
Meski sering ku tak kuasa
F C
Tenggelam dalam kenangan
D G
Tentang kita, tentang kita
Chorus
E Emaj7 A G#m
Jangan berpikir ‘tuk kembali
F#m B
Namun ke arahmu ku ingin berlari
E Emaj7 A G#m
Mencoba jalani sendiri
F#m G#m
Yakinkan diriku mencari pengganti
A C#m
Tak berarti
F#m
Siapapun yang hampiri
B C Cmaj7 F G
Tetap bukan kamu…
Verse
C Em F
Apa kabarmu? kabarku baik saja (mmmm…)
C Em F
Kau tampak bahagia meski ku berpura pura
Am Em
Jangan hindari mataku
F C
Aku tak mau terhanyut
D G B
Dalam rindu, tentang kita..
Chorus
E Emaj7 A G#m
Jangan berfikir tuk kembali
F#m B
Namun ke arahmu ku ingin berlari
E Emaj7 A G#m
Mencoba jalani sendiri
F#m G#m
Yakinkan diriku mencari pengganti
A G#/C C#m
Tak berarti
F#m
Siapa pun yang hampiri
B
Tetap bukan..
Bridge
C#m
Apa masihkah tersisa
A
Walau jelas tak sempurna
E B
Kenanganmu tentang kita
Chorus
F# F#maj7 B B A#m
Jangan berpikir ‘tuk kembali
G#m C#
Namun ke arahmu ku ingin berlari
F# F#maj7 B B A#m
Mencoba jalani sendiri
G#m A#m
Yakinkan diriku mencari pengganti
B A#/D D#m
Tak berarti
G#m
Siapapun yang hampiri
A#m
Apapun yang ku temui
B
Ke manapun ku mencari
C# F# F#maj7 B
Tetap bukan kamu (Mmmm..)
F# F#maj7 B Bm
Bukan kamu..
Demikian lirik lagu dan chord guitar Tetap Bukan Kamu dari Raisa feat Rony Parulian.*
(SIS)