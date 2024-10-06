7 Peran Ikonik Kim Go Eun si Aktris Chungmoro Blue Chip Korea

JAKARTA - Peran ikonik Kim Go Eun, aktris Chungmoro Blue Chip Korea Selatan. Sekadar informasi, istilah Chungmoro Blue Chip diberikan kepada aktor muda Korea yang memiliki bakat dan prestasi luar biasa.

Sepanjang 12 tahun karier aktingnya, Kim Go Eun sudah membintangi 14 film layar lebar dan lima drama. Bahkan, proyek debutnya sukses mengantarkannya memenangkan sederet penghargaan bergengsi.

Kemampuan akting Kim Go Eun membuat dia mampu menghidupkan sejumlah peran ikonik. Inilah yang membuat banyak aktor senior Korea ingin beradu akting dengan aktris 33 tahun tersebut.

1.Hwa Rim dalam Exhuma (2024)

Peran Ikonik Kim Go Eun dalam film Exhuma. (Foto: Showbox)

Kim Go Eun berperan sebagai dukun bernama Hwa Rim dalam film horor Exhuma yang dirilis pada 28 Februari 2024. Hwa Rim merupakan dukun yang memiliki kemampuan mengusir roh jahat lewat ritual pemindahan makam. Untuk bisa menghidupkan perannya sebagai Hwa Rim, Kim Go Eun sampai harus berguru pada dukun sungguhan.

2.Oh In Joo dalam Little Women (2022)

Peran Ikonik Kim Go Eun dalam Little Woman. (Foto: tvN)

Peran ikonik Kim Go Eun selanjutnya adalah Oh In Joo dalam drama Little Woman yang rilis pada 3 September 2022. Oh In Joo merupakan anak pertama dari tiga saudara perempuan. Dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan membuat adik-adiknya hidup nyaman.

3.Yu Mi dalam Yumi’s Cells (2021)

Peran Ikonik Kim Go Eun dalam Yumi's Cells. (Foto: tvN)

Yu Mi adalah karakter utama yang diperankan oleh Kim Go Eun dalam drama Yumi's Cells, yang tayang perdana pada 17 September 2021. Drama ini menceritakan kisah sel otak Yu Mi yang berusaha keras untuk mengatur segala tindakannya, terutama dalam kisah percintaan.

4.Ji Eun Tak dalam Goblin (2016)

Peran Ikonik Kim Go Eun dalam drama Goblin. (Foto: tvN)

Peran ikonik Kim Go Eun selanjutnya adalah Ji Eun Tak dalam drama populer Goblin yang tayang perdana pada 2 Desember 2016. Kim Go Eun berperan sebagai Ji Eun Tak yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kemampuannya melihat hantu.