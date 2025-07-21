Sinopsis Film Warung Pocong: Pencarian Tumbal Berkedok Lapangan Pekerjaan

JAKARTA — Genre horor bercampur komedi tengah jadi salah satu primadona di industri perfilman di Indonesia.

Setelah film Gerbang Setan dengan banyaknya komedian yang terlibat, kini film Warung Pocong menambah daftar film horor dengan ramuan komedi yang segera tayang di bioskop.

Film ini mengusung perpaduan unik antara horor dan komedi. Dalam cuplikan perdana yang dirilis, penonton langsung diseret masuk ke sebuah tempat sunyi yang terasa sakral, sesajen yang tertata rapi, dan secarik identitas milik tiga tokoh utama yang diletakkan seolah bukan tanpa alasan.

Misteri makin terasa saat sosok Kartono muncul bertatap muka dengan entitas yang menjadi pusat misteri film ini: pocong.

Selain video, juga dirilis foto resmi yang menampilkan ketiga karakter utama. Visual ini memperkuat nuansa horor yang kental namun tetap ringan dengan sentuhan

humor.