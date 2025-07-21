Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Warung Pocong: Pencarian Tumbal Berkedok Lapangan Pekerjaan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |06:30 WIB
Sinopsis Film Warung Pocong: Pencarian Tumbal Berkedok Lapangan Pekerjaan
Warung Pocong (Foto: Entelekey Media Indonesia)
A
A
A

JAKARTA — Genre horor bercampur komedi tengah jadi salah satu primadona di industri perfilman di Indonesia.

Setelah film Gerbang Setan dengan banyaknya komedian yang terlibat, kini film Warung Pocong menambah daftar film horor dengan ramuan komedi yang segera tayang di bioskop.

Film ini mengusung perpaduan unik antara horor dan komedi. Dalam cuplikan perdana yang dirilis, penonton langsung diseret masuk ke sebuah tempat sunyi yang terasa sakral, sesajen yang tertata rapi, dan secarik identitas milik tiga tokoh utama yang diletakkan seolah bukan tanpa alasan. 

Misteri makin terasa saat sosok Kartono muncul bertatap muka dengan entitas yang menjadi pusat misteri film ini: pocong. 

Selain video, juga dirilis foto resmi yang menampilkan ketiga karakter utama. Visual ini memperkuat nuansa horor yang kental namun tetap ringan dengan sentuhan
humor.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Film Horor warung pocong
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/206/3183992//now_you_see_me-egCB_large.jpg
Sinopsis Now You See Me: Now You Don’t, The Horseman Kembali Beraksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182704//big_movies_gtv-UYNV_large.JPG
GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182408//tak_kenal_maka_taaruf-X7aS_large.JPG
Terbiasa Extrovert, Fadi Alaydrus Mengaku Was-Was Jadi Sosok Kalem di Film Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535//marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179391//kenny_austin-gxSZ_large.JPG
Kenny Austin Perdana Bintangi Film Komedi Laga: Butuh Stamina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement