Momen Komedian Top Kumpul Syuting Film Horor

Gabriella Dharma , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |08:03 WIB
Komedian top syuting fil horor Gerbang Setan (Foto: Okezone/Gabriella)
Masyarakat Indonesia kembali disuguhkan karya terbaru dari perfilman Tanah Air. Film berjudul Gerbang Setan produksi SetiaOne Vision (SOV) siap tayang di bioskop mulai 17 Juli 2025, menghadirkan perpaduan unik antara genre horor dan komedi.

Berbeda dari film horor kebanyakan, Gerbang Setan menjadi sorotan karena dibintangi oleh deretan komedian papan atas yang tergabung dalam Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI). Film ini disutradarai oleh Toto Hoedi, yang mengaku terinspirasi dari kisah nyata tentang sebuah desa yang hilang di Jawa Tengah pada tahun 1955.

"Inspirasi (film) ini awalnya saya baca di Google, ada desa yang hilang, itu tahun 1955 kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah. Muncullah inspirasi itu, saya pikir, wah ini lucu ya, desa dalam sehari kok bisa hilang? Itu karena ada kejahatan, kezaliman, pemerkosaan, judi, mabok, segala macam di sana," ungkap Toto Hoedi saat Gala Premier Film Gerbang Setan di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).

"Kalau saya angkat cuma cerita itu aja, kayaknya kurang menarik, orang bisa aja lihat di Google. Tapi saya ingin, (film) ini harus ‘diledakkan’, dengan saya tarik para pelawak-pelawak ini biar value nya bertambah. Dan film ini memang komedi-komedi horor, cuman ada pesan yang harus saya sampaikan disitu. Dan untuk data itu, kalau terakhir (saya) membaca, itu data yang bener-bener saya lihat di Google," tambahnya.

Gerbang Setan berkisah tentang lima sahabat, yakni Diki, Beni, Rachel, Bagas, dan Wina yang mencoba wisata horor ke desa terpencil bernama Lawase Urip. Awalnya, perjalanan mereka penuh gelak tawa. 

 

