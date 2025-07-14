Syuting Film Horor, Ummy Quary: Kalau Setan Ketemu Saya, Dia yang Takut

Sebagai film bergenre horor komedi, Gerbang Setan tentu penuh dengan suasana seram namun dibalut tawa khas para komedian yang turut membintangi film ini. Lalu, apakah ada kejadian mistis yang dialami para pemain selama proses syuting?

Ummy Quary, pemeran Rachel dalam film ini, justru mengaku tidak merasakan hal-hal aneh selama berada di lokasi syuting. Ia bahkan sempat melontarkan candaan soal setan yang justru takut padanya.

"Enggak sih kalau kejadian aneh atau horor gitu enggak. Lagian juga kalau setan ketemu saya, dia yang takut," ujar Ummy sambil tertawa.

"Alhamdulillah enggak ada apa-apa ya. Lebih kayak enggak ngerasain rasa horornya sih. Aku juga kan tipikal orang yang enggak bisa ngelihat hantu dan enggak sensitif, jadi enggak bisa ngerasain hal itu," tambahnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Rachel Oldham, pemeran Wina. Meskipun dirinya tidak pernah mengalami kejadian mistis secara langsung, Rachel mengaku sempat mendengar cerita dari kru dan pemain lain yang mengaku melihat penampakan.