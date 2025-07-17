Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 60

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 60. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 60 bercerita tentang Ariana yang akhirnya mengusulkan agar Ladya dan Olive tinggal di rumah Dito sementara waktu.

Dito dengan senang hati menyambut kehadiran Ladya dan Olive di rumahnya. Sementara itu, Dewi memperkenalkan Inka sebagai partner bisnis barunya. Kali ini Dewi terlihat tidak mau terlalu memaksa Kei. 

Di rumah keluarga Prawira, Armand dan Indar kembali berdebat. Indar mengaku, ingin Ladya kembali tinggal di rumah keluarga Prawira, tanpa kehadiran Olive. Armand pun tercengang kaget.

Secara natural, Inka bisa menanggapi topik-topik kesukaan Kei. Obrolan mereka tampak mengalir dan menyenangkan. Dewi pun membiarkan mereka mengobrol berdua. 

Keesokan harinya, Dewi mengajak Kei berkunjung ke rumah Dito untuk menjenguk Ladya dan bayinya. Saat Olive tertidur, Ariana menyentuh lengan mungilnya dengan lembut. 

Ariana memandang wajah Olive dengan haru. Kei dan Ariana membahas tentang kondisi Ladya yang tinggal di rumah Dito sambil mengurus Olive. 

Ariana menjelaskan kalau hubungan Ladya dan Indar sedang tidak baik. Kei diam-diam kagum pada Ariana, dan terlihat peduli pada bayinya.

