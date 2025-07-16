Advertisement
Advertisement
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 59

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 59
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 59. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 59 bercerita tentang Ariana yang berterima kasih atas bantuan Kei dan meminta maaf atas percakapan mereka sebelumnya. 

Di lain pihak, Kei dan Ariana sepakat, cinta tak cukup menyelesaikan masalah mereka. Setelah Ladya melahirkan, Dito mempertanyakan kelanjutan hubungannya dengan Ariana.

Sementara di rumah sakit, kondisi Olive mulai stabil dan sudah diperbolehkan untuk digendong. Namun Ladya tantrum saat melihat Olive yang mengingatkannya pada sosok mendiang Ardi. 

Indar curiga Ladya mengalami baby blues. Dokter juga menduga hal yang sama. Untuk mendapatkan kejelasan tentang kondisi Ladya, Ariana berniat menghubungi psikolog yang menangani Dito. 

Oscar mengetahui Ladya sudah melahirkan dan meminta kuasa hukumnya untuk tak lagi menyerang perempuan itu. Ladya kemudian berkonsultasi dengan psikolog di ruang rawatnya. 

