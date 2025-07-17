Teror Maut Buaya Raksasa dalam Film Crocodile, Streaming di VISION+

JAKARTA – Bagi Anda penggemar film horor bertema makhluk buas, Crocodile bisa menjadi pilihan. Film garapan sutradara Tobe Hooper tersebut bisa ditonton di VISION+ dengan mengklik link ini.

Film Crocodile berkisah tentang liburan musim semi delapan remaja yang berubah menjadi mimpi buruk saat mereka berhadapan dengan seekor buaya raksasa yang mematikan.

Brady, Claire, Duncan, Kit, Annabelle, Sunny, Foster, dan Hubs berperahu di sebuah danau terpencil di California Selatan. Namun dalam sekejap mata, ketenangan dan keindahan alam berubah menjadi ancaman.

Sebelum berangkat, delapan remaja tersebut sempat diperingatkan oleh Sheriff Bowman untuk berhati-hati jika bermain di sekitar danau itu. Namun, peringatan itu mereka abaikan.

Ketika mereka membuat api unggun, Kit bercerita tentang legenda lokal seputar buaya sepanjang 40 kaki bernama Flat Dog yang dulu disembah oleh pemilik hotel eksentrik bernama Harlan di awal abad ke-20.

Menurut cerita, Harlan percaya bahwa Flat Dog adalah perwujudan dewa buaya Mesir kuno, Sobek. Ia membangun sebuah kuil dan memulai sekte pemujaan, hingga akhirnya diusir dan hotelnya dibakar oleh warga.

Sejak itu, legenda Flat Dog tetap hidup di masyarakat sekitar. Namun, legenda itu segera menjadi kenyataan. Dua nelayan yang tanpa sengaja menghancurkan sarang buaya tewas diterkam oleh makhluk mengerikan tersebut.